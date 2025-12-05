La Fiscalía del Estado logró la captura de Jorge Eduardo “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual infantil agravado en contra de una adolescente.

Los hechos, según las investigaciones, se iniciaron el pasado 15 de marzo dentro de una camioneta propiedad del detenido, en la colonia Coyula de Tonalá, donde habría abusado de la víctima aprovechando que la conocía.

Los abusos continuaron posteriormente en otro domicilio del municipio.

El presunto agresor habría engañado a la adolescente para tener relaciones sexuales sin protección, lo que derivó en un embarazo.

Semanas después, la madre de la joven la llevó a un hospital debido a malestares que culminaron en un aborto, momento en que se conoció la situación.

Agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión ejecutaron el mandato judicial el 3 de diciembre en dicha colonia.

La Fiscalía reiteró que no habrá impunidad en agravios contra niñas, niños y adolescentes. (Por Edgar Flores Maciel)