Policías de la Comisaría de Guadalajara rescataron a un hombre y detuvieron a cuatro sujetos por el presunto delito de privación ilegal de la libertad.

Los hechos ocurrieron en la colonia La Penal.

Durante un operativo, elementos del Escuadrón Motorizado Gamas observaron a varios individuos subir a la fuerza a una persona a una camioneta Ford Explorer negra, con placas de Michoacán, sobre la calle General Genovevo Rivas Guillén.

Los oficiales iniciaron una persecución y lograron interceptar el vehículo.

Al revisarlo, encontraron a la víctima forcejeando con sus captores.

El afectado dijo desconocer los motivos por los cuales estaba siendo privado de la libertad.

Los cuatro presuntos responsables fueron detenidos en el lugar e identificados como Henrry Adrián “N” (30 años), Missael “N” (24), David Martín “N” (43) e Israel “N” (29).

Todos quedaron a disposición del Ministerio Público, que se encargará de determinar su situación jurídica. (Por Edgar Flores Maciel)