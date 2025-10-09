En un operativo coordinado entre la Policía Metropolitana, la Policía de Jalisco y la Fiscalía del Estado, fue detenido Efrén “N”, de 49 años, considerado objetivo prioritario por el delito de homicidio.

La captura se realizó durante el Operativo de Rastreo y Localización de Objetivos Prioritarios, implementado en la zona oriente de Guadalajara, donde el sujeto fue ubicado en la colonia Lomas de Oblatos, en el cruce de Hacienda del Refugio y Hacienda Las Flores.

Tras confirmar su identidad, agentes de la Fiscalía cumplieron la orden de aprehensión vigente. En el dispositivo participaron también elementos del C2 Móvil y de Inteligencia Policial. (Por Edgar Flores Maciel)