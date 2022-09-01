El aumento al impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas saborizadas y cigarros así como los aranceles que se plantea en el paquete económico 2026, tendrá un impacto inflacionario, advirtió el Banco de México.

Si bien podría limitar el proceso de desinflación y afectar las expectativas para el 2026, el Banco Central valorará recortes adicionales a la tasa de interés que sirve de referencia para determinar el costo del dinero prestado, reconocieron los integrantes de la junta de gobierno del banco central mexicano durante la reunión de política monetaria de septiembre pasado.