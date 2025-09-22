Salvador “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de una adolescente de 16 años, fue detenido en Michoacán tras huir del crimen ocurrido el pasado 17 de septiembre en el fraccionamiento Los Encinos, en Tlajomulco de Zúñiga.

El cuerpo de la víctima fue localizado por su madre dentro de una finca, donde presuntamente ocurrió la agresión mortal.

Tras tres días de búsqueda, autoridades ubicaron al sospechoso en Michoacán.

Durante su captura, intentó autolesionarse en cuello y muñecas, pero fue asegurado.

La detención se logró mediante un operativo conjunto entre las fiscalías de Jalisco y Michoacán, con apoyo aéreo para su traslado.

El juez de control dictó prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de 144 horas para celebrar la audiencia de vinculación a proceso por feminicidio. (Por Edgar Flores Maciel)