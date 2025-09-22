En el marco del inicio de las consultas para revisión del T-MEC, el PAN exige al Gobierno Federal no cometer los mismos errores que viene cometiendo desde hace siete años ni generar trabas en este proceso, como explica el vice coordinador en materia económica de la bancada panista en San Lázaro, Héctor Saúl Téllez.

“Es una gran oportunidad y un llamado al Gobierno Federal para que recomponga este tipo de acciones que enrarecen la negociación en el Tratado de Libre Comercio. También exigimos a la Secretaría de Economía que estos páneles, estas consultas, estas mesas sean transparentes, sean abiertas y se incluya a todos los sectores, a todos los actores y todas las voces, y no solamente las afines al gobierno”.

El T-MEC, explica, ha generado más de 170 mil millones de dólares en superávit, y por ello las consultas son una gran oportunidad para modernizar, transparentar y establecer nuevas reglas comerciales y para el establecimiento de nuevas empresas ligadas al nearshoring. (Por Arturo García Caudillo)