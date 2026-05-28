La Fiscalía del Estado confirmó la detención del presunto responsable del feminicidio de una doctora localizada sin vida en su domicilio en el municipio de Zapotiltic, el pasado 25 de mayo.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, informó que el hallazgo fue realizado por el hijo de la víctima.

“La víctima fue localizada por su propio hijo, un menorcito de 12 años quién alertó a los vecinos y desde luego llamaron a la policía. De inmediato personal de la Vicefiscalía en Investigación Regional se abocó a las investigaciones logrando dar con el probable responsable”.

La víctima, una médica de 43 años que laboró durante varios años en el hospital regional del municipio, fue encontrada sobre su cama y presentaba huellas de violencia.

De acuerdo con las investigaciones, su pareja sentimental sería el presunto responsable del crimen.

Las indagatorias señalan que, antes de los hechos, el hombre acudió a su lugar de trabajo, entregó un vehículo y presentó su renuncia. (Por Edgar Flores Maciel)