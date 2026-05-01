La diputada local del Partido Verde, Brenda Carrera, anunció que presentará un exhorto al Congreso de la Unión para impulsar una reforma constitucional que incremente las sanciones contra menores de edad que cometan delitos como homicidios o feminicidios.
La propuesta plantea penas de hasta 18 años de prisión para menores responsables de homicidio y de entre 40 y 70 años en casos de feminicidio, aun cuando los responsables no hayan alcanzado la mayoría de edad.
La legisladora argumentó que la iniciativa responde al reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado.
“No podemos taparnos los ojos con una venda porque esto que está pasando en Jalisco, está pasando en todo México. Nuestros menores de edad están siendo reclutados en el crimen organizado porque saben que sus condenas son mínimas porque yo te estoy hablando de 5 año, pero muchos no llevan una condena tan larga, estamos hablando de menos de un año”.
Brenda Carrera señaló que buscará respaldo de todas las fracciones parlamentarias del Congreso de Jalisco para respaldar el exhorto.
Proponen endurecer penas contra menores que comentan homicidio y feminicidio
