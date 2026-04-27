Autoridades federales y estatales detuvieron en Tlaxcala a “El Rolis”, identificado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación y considerado generador de violencia en la zona norte del estado.

La captura ocurrió durante operativos simultáneos y cateos en los municipios de Yauhquemehcan y Apizaco.

En las acciones también fue detenido un supuesto jefe de sicarios, mientras que “El Tata”, hermano de “El Rolis”, logró escapar.

Las autoridades investigan su posible relación con homicidios, secuestros, extorsión, robo de combustible y cobro de piso.