El peso mexicano registró una nueva jornada de depreciación ante la incertidumbre por el conflicto armado en Medio Oriente.

De acuerdo con cifras del Banco de México, el tipo de cambio cerró en 17.34 pesos por dólar, con una pérdida de 0.67 por ciento.

Especialistas atribuyeron el comportamiento del mercado al fortalecimiento del dólar y a la cautela financiera internacional ante la falta de avances por las tensiones geopolíticas mundiales.