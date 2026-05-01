La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la captura de Donovan Yosel “N”, señalado como el tercer presunto integrante de una banda dedicada al robo de vehículos, cuyo modus operandi fue difundido en videos viralizados en redes sociales.

El robo ocurrió el pasado 8 de abril en la colonia Oblatos, en Guadalajara.

De acuerdo con las investigaciones, los primeros detenidos, José Manuel “N” y Jesús Alberto “N”, ya fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los hechos.

La autoridad detalló que a José Manuel “N” se le dictó prisión preventiva oficiosa por un año, mientras que Jesús Alberto “N”, quien contaba con otra orden de aprehensión vigente por delitos similares, recibió diversas medidas cautelares.

Según la carpeta de investigación, Jesús Alberto habría amagado a la víctima con un arma de fuego, mientras José Manuel conducía la camioneta robada.

La Fiscalía estatal señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer plenamente el caso y combatir el robo de vehículos en la entidad. (Por Edgar Flores Maciel)