Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara localizaron y resguardaron a una bebé de aproximadamente un año de edad que se encontraba sola sobre la vía pública en la colonia Lagos de Oriente, en Guadalajara.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Cruzeiro y Rublo, donde policías adscritos a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas observaron a la menor gateando sin compañía.

Los oficiales activaron el protocolo correspondiente y comenzaron la búsqueda de sus familiares.

Tras entrevistarse con vecinos y comerciantes de la zona, localizaron una vivienda cercana con la puerta abierta.

En el sitio, una mujer identificó a la menor como su hija y explicó que aparentemente la bebé salió de la casa mientras ella realizaba otras actividades.

Los policías verificaron que la niña se encontraba en buen estado de salud y dieron parte al Ministerio Público de Ciudad Niñez, que autorizó la entrega de la menor a su madre.

No se reportaron consecuencias graves derivadas del incidente. (Por Edgar Flores Maciel)