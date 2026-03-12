El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Yair “N”, señalado como líder de una célula delictiva dedicada al tráfico y venta de fentanilo y metanfetamina.

La captura se realizó en Villa de Álvarez tras trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad y el intercambio de información con la Drug Enforcement Administration.

Durante el operativo se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo, en polvo y pastillas, equivalentes a cerca de 14 millones de dosis, además de detener a seis personas y localizar dos inmuebles utilizados para almacenar narcóticos, los cuales quedaron a disposición de las autoridades.