El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, emitió su primer mensaje a la nación tras asumir el cargo en sustitución de su padre, Alí Jamenei, quien murió durante los recientes ataques en el conflicto con Estados Unidos e Israel.

En el mensaje transmitido por la televisión estatal, advirtió que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado como “herramienta de presión” y exigió el cierre de bases militares estadounidenses en la región, bajo amenaza de ataques.

Jamenei también prometió vengar a las víctimas de la guerra y llamó a la unidad nacional.

Su designación fue realizada por la Asamblea de Expertos de Irán, marcando apenas el tercer cambio de líder supremo desde la creación de la República Islámica hace 47 años.