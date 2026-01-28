Agentes de la Policía de Investigación de Ciudad de México detuvieron en el Estado de México a Juan ‘N’, conocido como ‘El Seven’, a quien identifican como el líder de una facción de La Familia Michoacana.

El arrestado fue localizado en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, y contaba con una orden de detención por un presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Conocido como ‘El Seven’, los investigadores lo acusan de ser el líder de un grupo ligado al cártel de La Familia Michoacana, la cual opera mayormente en el estado de Michoacán.