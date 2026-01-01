Mediante un grupo interinstitucional se atenderá a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico y se procederá lo antes posible a la reparación del daño, así lo informa el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.

“Ya hemos iniciado para contactar a cada una de las víctimas o a sus familiares para darles una cita e iniciar con el proceso de reparación integral. Informar que el corredor Interoceánico ha aceptado la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República. Informarle también que las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los mecanismos de solución de controversias que pondrá a su disposición la Fiscalía General de la República”.

Además, la aseguradora contratada por el Tren Interoceánico procederá a hacer el pago correspondiente a las 225 víctimas. (Por Arturo García Caudillo)