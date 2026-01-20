Autoridades federales detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a José Ignacio Vega Ruiz de 49 años, alias “Nacho Vega”, uno de los líderes del Cártel del Golfo y operador financiero, encargado de lavado de dinero, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos.

En el 2023, Vega Ruiz fue acusado en el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, por la importación, distribución y contrabando de varias cargas de narcóticos desde México a territorio estadounidense.

Posteriormente, fue acusado de conspiración, por importar y distribuir narcóticos a los Estados Unidos y gestión de una empresa criminal.