Ante el alza en los casos de sarampión en la zona metropolitana, este miércoles a las nueve de la mañana el Ayuntamiento de Tonalá inaugurará un macro módulo de vacunación para evitar que el problema se agrave, explica el Jefe de Gabinete, Carlos Martínez Maguey.

“Y en este caso precisamente por incremento que se ha dado en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que se determinó, precisamente se determinó el día de hoy con la región sanitaria de la Secretaría de Salud, fue instalar un macro módulo de vacunación: Influenza, neumococo, sarampión y covid. Y este se va a instalar en la planta alta de nuestro Hospital de Tonalá Centro, que está ubicado en la calle Hidalgo, muy pegadito al Cerro de la Reina, ahí en el hospital nuevo”.

Con alrededor de 180 casos, Tonalá se encuentra entre los municipios más afectados en Jalisco por el sarampión, por lo que el macro módulo permanecerá por tiempo indefinido de nueve de la mañana a las seis de la tarde, indica Martínez Maguey. Las acciones en las escuelas y el trabajo de las brigadas continuarán para contener el brote. (Por Gricelda Torres Zambrano)