La Policía de Baja California detuvo en Mexicalli a Javier Gabriel “N”, señalado como uno de los principales líderes de Los Rusos, grupo vinculado a la facción criminal La Mayiza.

Autoridades lo identifican como responsable del control territorial de la capital bajacaliforniana y San Luis Río Colorado, Sonora con alta capacidad operativa y violencia.

En el despliegue se aseguraron armas largas, granadas, droga, equipo táctico y vehículos.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, que definirá su situación jurídica.