Hombres armados incendiaron oficinas del jardín de niños Pequeño Gigante, ubicado al norte de Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió durante la madrugada y consumió la tienda de uniformes y áreas administrativas situadas en un extremo del inmueble.

Bomberos controlaron el fuego y evitaron que se extendiera al resto del plantel, aunque los daños en la tienda fueron totales.

Al amanecer, personal de la institución acudió a evaluar afectaciones y realizar labores de limpieza.

Es el segundo atentado contra una escuela en semanas recientes, luego del ataque al Colegio Azteca el pasado 18 de noviembre.