Hombres armados incendiaron oficinas del jardín de niños Pequeño Gigante, ubicado al norte de Culiacán, Sinaloa.
El ataque ocurrió durante la madrugada y consumió la tienda de uniformes y áreas administrativas situadas en un extremo del inmueble.
Bomberos controlaron el fuego y evitaron que se extendiera al resto del plantel, aunque los daños en la tienda fueron totales.
Al amanecer, personal de la institución acudió a evaluar afectaciones y realizar labores de limpieza.
Es el segundo atentado contra una escuela en semanas recientes, luego del ataque al Colegio Azteca el pasado 18 de noviembre.
Incendian jardín de niños en el norte de Culiacán
