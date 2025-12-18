Elementos de fuerzas federales detuvieron por tercera ocasión a Armando G., alias “Delta 1”, identificado por autoridades como líder de una célula de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Registro Nacional de Detenciones reporta que la captura ocurrió la mañana de este jueves.

Fuentes de investigación señalan que el operativo se realizó en Zapopan.

El detenido ya había sido arrestado en 2020 y nuevamente en octubre de 2024, cuando fue vinculado a proceso por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, con prisión preventiva en el penal del Altiplano.

No obstante, en mayo obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria. Investigaciones federales lo ubican con influencia criminal en la zona metropolitana de Guadalajara y lo relacionan con hechos de alto impacto ocurridos en años recientes. (Por Edgar Flores Maciel)