El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presentará a partir de marzo de 2026 la exposición “Frida and Diego: The Last Dream”, dedicada a Frida Kahlo y Diego Rivera y vinculada con una nueva producción de la Ópera Metropolitana.

La muestra, que estará abierta del 29 de marzo al 12 de septiembre, reunirá cinco pinturas y un dibujo de Kahlo, además de más de una docena de obras de Rivera.

El proyecto dialoga con la ópera “El último sueño de Frida y Diego”, de Gabriela Lena Frank y Nilo Cruz, que se estrenará en mayo y explora de forma simbólica la relación artística y personal de la pareja.

El MoMA subrayó la relevancia histórica de ambos creadores y su estrecha relación con la institución. (Por Pilar Gutiérrez)