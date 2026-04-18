Un choque múltiple entre cinco vehículos dejó cuatro personas con lesiones leves en la avenida López Mateos, a la altura de San Agustín, en Tlajomulco.

El accidente ocurrió cuando una pipa de gas impactó por alcance a una camioneta, lo que provocó una reacción en cadena que terminó con un vehículo montado sobre otro.

Paramédicos valoraron a los lesionados en el lugar sin requerir traslado hospitalario, mientras autoridades realizaron labores de saneamiento y liberación de la vía, que presentó afectaciones a la circulación.