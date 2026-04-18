El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se encuentra internado en un hospital privado de la Ciudad de México, con un estado de salud reportado como delicado.

De acuerdo con fuentes federales, el exfuncionario fue trasladado desde su domicilio en Lomas de Chapultepec, donde cumple prisión domiciliaria tras presentar una hemorragia gastrointestinal que derivó en un derrame cerebral.

El también exgobernador de Hidalgo, de 78 años, enfrenta procesos penales por tortura y desaparición forzada por el Caso Ayotzinapa.