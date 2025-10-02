La caravana migrante, integrada por mil extranjeros, continúan su trayecto hacia la Ciudad de México.

Este jueves llegó a Huixtla, Chiapas, tras partir de Tapachula la madrugada del miércoles, luego de recorrer 20 kilómetros escoltados por la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Los participantes denunciaron corrupción en la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados y en el Instituto Nacional de Migración por la presunta venta de documentos migratorios.

El contingente descansará en Huixtla para reanudar su marcha el viernes.