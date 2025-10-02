La caravana migrante, integrada por mil extranjeros, continúan su trayecto hacia la Ciudad de México.
Este jueves llegó a Huixtla, Chiapas, tras partir de Tapachula la madrugada del miércoles, luego de recorrer 20 kilómetros escoltados por la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Los participantes denunciaron corrupción en la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados y en el Instituto Nacional de Migración por la presunta venta de documentos migratorios.
El contingente descansará en Huixtla para reanudar su marcha el viernes.
Caravana migrante avanza hacia Huixtla en su segundo día de caminata
La caravana migrante, integrada por mil extranjeros, continúan su trayecto hacia la Ciudad de México.