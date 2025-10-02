Con las nuevas NOM que serán publicadas este viernes, ahora sí no habrá pretexto para que las pipas de gas y los vehículos que transportan combustibles no sean monitoreadas, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Todos los transportes de gas LP van a tener un GPS, que ya es obligatorio, pero nadie los monitorea. Entonces, hay obligatoriedad de tener control en la velocidad y un GPS que van a ser monitoreados desde un centro de vigilancia que va a estar en la Secretaría de Energía. Y tercero, entra toda la regulación que tiene que ver con seguridad industrial, no con transporte. Y con ello, pues se busca que no tengan fugas, que vayan a una velocidad controlada y que haya una vigilancia permanente”.

Todo lo anterior tras el accidente de una pipa de gas en los límites entre la Ciudad y el Estado de México, que costó la vida a más de 30 personas. (Por Arturo García Caudillo)