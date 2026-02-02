Tras el rechazo del Congreso de Jalisco a legislar a favor de las infancias trans, el cardenal Francisco Robles Ortega consideró “valiente” y “coherente” la decisión.

El arzobispo de Guadalajara sostuvo que la postura refleja valores arraigados en Jalisco, especialmente los vinculados a la familia.

Advirtió que aprobar la reforma implicaría, a su juicio, restar derechos y responsabilidades a madres y padres en la crianza y el acompañamiento de sus hijos.