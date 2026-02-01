La Plaza Liberación, en el Centro Histórico de Guadalajara, tendrá un retorno ordenado de los boleros tras su remodelación, informó la alcaldesa Verónica Delgadillo.

Precisó que se mantendrán los 28 espacios existentes antes de la intervención, sin incorporar a nuevos trabajadores.

La presidenta municipal explicó que el reacomodo se realiza mediante diálogo permanente.

La Plaza Liberación fue inaugurada a inicios de este año.