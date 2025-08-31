En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el cardenal José Francisco Robles Ortega ofició misa en el Santuario de los Mártires, donde señaló la negligencia, indiferencia y lentitud de las autoridades en la atención a familias de desaparecidos.
Afirmó que solo en Dios puede encontrarse consuelo y respuestas, y pidió orar incluso por quienes perpetran estos crímenes.
Aunque reconoció avances en el actual gobierno estatal, insistió en mejorar la prevención, especialmente en zonas donde el crimen organizado capta a jóvenes mediante engaños.
Colectivos de búsqueda marcharon al Santuario clamando justicia por sus seres queridos.
Cardenal Robles critica negligencia oficial en desapariciones y llama a confiar en Dios
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el cardenal José Francisco Robles Ortega ofició misa en el Santuario de los Mártires, donde señaló la negligencia, indiferencia y lentitud de las autoridades en la atención a familias de desaparecidos.