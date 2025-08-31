En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el cardenal José Francisco Robles Ortega ofició misa en el Santuario de los Mártires, donde señaló la negligencia, indiferencia y lentitud de las autoridades en la atención a familias de desaparecidos.

Afirmó que solo en Dios puede encontrarse consuelo y respuestas, y pidió orar incluso por quienes perpetran estos crímenes.

Aunque reconoció avances en el actual gobierno estatal, insistió en mejorar la prevención, especialmente en zonas donde el crimen organizado capta a jóvenes mediante engaños.

Colectivos de búsqueda marcharon al Santuario clamando justicia por sus seres queridos.