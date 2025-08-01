El Ayuntamiento de El Salto anunció que, tras gestionar la autorización de emergencia, obtuvo el permiso de Conagua para abrir las compuertas del río y aliviar el exceso de agua pluvial.

Además, instaló un cárcamo de bombeo móvil y comenzará trabajos en el muro de contención.

Como parte del apoyo a damnificados por las inundaciones del pasado 22 de agosto, se entregaron 300 colchones y despensas en los fraccionamientos Lilas.

La alcaldesa María Elena Farías informó que ya se saneó el 100 por ciento de las viviendas afectadas.

El DIF municipal continuará brindando seguimiento a las familias hasta que se levante la emergencia.