El Ayuntamiento de El Salto anunció que, tras gestionar la autorización de emergencia, obtuvo el permiso de Conagua para abrir las compuertas del río y aliviar el exceso de agua pluvial.
Además, instaló un cárcamo de bombeo móvil y comenzará trabajos en el muro de contención.
Como parte del apoyo a damnificados por las inundaciones del pasado 22 de agosto, se entregaron 300 colchones y despensas en los fraccionamientos Lilas.
La alcaldesa María Elena Farías informó que ya se saneó el 100 por ciento de las viviendas afectadas.
El DIF municipal continuará brindando seguimiento a las familias hasta que se levante la emergencia.
El Salto refuerza acciones tras inundaciones; obtiene permiso para abrir compuertas del río
El Ayuntamiento de El Salto anunció que, tras gestionar la autorización de emergencia, obtuvo el permiso de Conagua para abrir las compuertas del río y aliviar el exceso de agua pluvial.