Ante el megabloqueo carretero convocado para este 24 de noviembre, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, lamentó que transportistas y productores de maíz enfrenten “baja atención” a sus condiciones laborales y consideró justas sus demandas.

Llamó a las autoridades a intervenir antes de que los colectivos recurran a cierres que afectan a la ciudadanía.

También celebró la liberación de 32 detenidos tras los disturbios del 15 de noviembre en Guadalajara y urgió a las corporaciones policiales a reforzar sus protocolos para evitar detenciones indebidas.

En otro tema, la Iglesia local proyecta concluir el Santuario de los Mártires en 2033.

La siguiente etapa será cerrar la fachada principal y construir atrio, museo, estacionamientos y un mirador, con una inversión estimada superior a 100 millones de pesos.