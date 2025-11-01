El presidente interino de Perú, José Jerí, afirmó que no descarta autorizar el ingreso a la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece allí desde hace casi tres semanas tras recibir asilo político.

La Justicia peruana ordenó su captura internacional y prisión preventiva por cinco meses, al considerar evidente el riesgo de fuga en el proceso por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Jerí dijo que evaluará el salvoconducto solicitado por México, pues considera que se ha distorsionado el uso del asilo.

Afirmó no temer críticas internacionales, incluyendo las del presidente colombiano Gustavo Petro, y sostuvo que actuará “sin que le tiemble la mano”, siempre bajo los compromisos internacionales del país.