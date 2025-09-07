El tenista español Carlos Alcaraz derrotó en cuatro sets por: 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 al italiano Jannik Sinner en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York para conquistar con un saque as y por segunda ocasión en su carrera el Abierto de Tenis de Estados Unidos y de paso lograr su sexto título de Grand Slam.

Con esta victoria Alcaraz regresa a la posición de número uno del Ranking Mundial. (Por Manuel Trujillo Soriano)