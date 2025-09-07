Las Chivas del Guadalajara pusieron fin a su mala racha y volvieron a triunfar en partidos amistosos, tras remontar el marcador para vencer por 2-1 a León en Chicago, Illinois.

El Rebaño consiguió la agónica victoria con goles de Armando la “Hormiga” González y Erick Gutiérrez; después de que La Fiera tomó ventaja desde el minuto 16 con anotación de Emilio Rodríguez.

Las Chivas disputarán el próximo sábado el clásico Nacional ante el América en el estadio Ciudad de Los Deportes, dentro de la fecha 8 de la Liga MX. (Por Manuel Trujillo Soriano)