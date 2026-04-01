El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, criticó a los gobiernos de Movimiento Ciudadano por la calidad de los servicios de agua y transporte público en la entidad, y respaldó la propuesta de consulta de revocación de mandato contra la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo.

El legislador señaló que en la entidad persisten deficiencias en estos rubros que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

“Hablamos de una ciudad donde la gente abre la llave y no sabe si va a salir agua limpia o va a salir agua o no; de una ciudad donde las personas pagan más por el transporte, pero reciben un peor servicio y de una ciudad donde cada vez más familias sienten que su gobierno no las escucha, no las atiende y por supuesto, no las respetan”.

Por su parte, la dirigencia de Morena en Jalisco cuestionó que las promesas de modernidad no se han traducido en mejoras concretas para la ciudadanía. (Por Marck Hernández)