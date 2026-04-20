El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que la entidad alcanzó en 2025 un récord histórico en captación de inversión extranjera directa, al registrar mil 256 millones de dólares, lo que posicionó al estado en el segundo lugar a nivel nacional.

Durante el 96 aniversario de la Coparmex, el mandatario destacó ante representantes del sector empresarial que este resultado marca un hito para la economía estatal.

“Hemos roto ya absolutamente todos los récords históricos en captación de inversión extranjera directa. Somos el segundo lugar a nivel nacional, mil 256 millones de dólares el año pasado, que esto, repito, marca un récord para Jalisco”.

El gobernador agregó que, en materia de exportaciones, Jalisco registró un crecimiento del 66 por ciento en 2025, cifra que representa nueve veces más que la media nacional.

Señaló que este incremento permitió que, por primera vez, la entidad se colocara como el estado no fronterizo con mayor volumen de exportaciones. (Por Edgar Flores Maciel)