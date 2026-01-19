El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, aseguró que impulsarán la revocación de mandato del gobernador del estado, Pablo Lemus, al cuestionar decisiones como el aumento a la tarifa del transporte público y el uso de las nuevas tarjetas únicas, con las que se otorga un descuento para pagar once pesos por pasaje en lugar de catorce.

“Hay que solicitar el referéndum de su gubernatura, eso hay que hacerlo. La revocación de mandato para pronto acabar. Y la resistencia de nosotros estar abriendo la información hacia las y los ciudadanos para que nosotros logremos esa revolución de conciencias que nos permita salir a la calle”.

Lomelí también criticó los cobros asociados al uso de la tarjeta naranja, particularmente para el pago de servicios públicos y otras transacciones, al considerar que implican costos adicionales para los usuarios. (Por Marck Hernández)