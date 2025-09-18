Rafael Caro Quintero se perfila para ser enjuiciado por narcotráfico en Estados Unidos, luego de que la fiscalía confirmara que continúa con la integración de material probatorio para el proceso.

Mientras tanto, el mexicano permanecerá bajo estrictas medidas de aislamiento conocidas como Medidas Administrativas Especiales en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York.

Caro Quintero compareció este jueves ante la corte federal, donde su defensa argumentó que las condiciones de aislamiento a las que está sometido ponen en riesgo su salud mental.