El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, denunció la existencia de huachicoleo o robo de agua en las redes del SIAPA, particularmente en la extracción del recurso proveniente del Lago de Chapala.

“Y hay otro huachicoleo todavía más delicado, que se da del agua cuando se extrae del Lago de Chapala y que llega a las plantas potabilizadoras, sobre todo en Toluquilla, que ese tramo, en esos municipios, sobre todo Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, parte de Tlajomulco, parte de El Salto, se extrae de manera ilegal agua destinada para consumo humano y que se desvía para fábricas o sembradíos”.

El edil pidió al Congreso de Jalisco realizar reformas legales para endurecer las sanciones contra quienes incurran en esta práctica ilegal. (Por Marck Hernández)