Carolina Monroy del Mazo, prima del expresidente Enrique Peña Nieto, renunció al PRI y anunció su adhesión a Somos México, organización que está en proceso de obtener su registro como partido político.

Afirmó que el PRI fue un partido fundador de instituciones y estadistas; no obstante, dijo que en el tricolor de hoy que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas no había sitió para ella.

En 2016, Monroy del Mazo se desempeñaba como secretaria general del PRI y ascendió a la dirigencia nacional del partido PRI tras la renuncia de Manlio Fabio Beltrones, motivada por los pésimos resultados en las elecciones intermedias de ese año.