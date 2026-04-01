Carolina Monroy del Mazo, prima del expresidente Enrique Peña Nieto, renunció al PRI y anunció su adhesión a Somos México, organización que está en proceso de obtener su registro como partido político.
Afirmó que el PRI fue un partido fundador de instituciones y estadistas; no obstante, dijo que en el tricolor de hoy que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas no había sitió para ella.
En 2016, Monroy del Mazo se desempeñaba como secretaria general del PRI y ascendió a la dirigencia nacional del partido PRI tras la renuncia de Manlio Fabio Beltrones, motivada por los pésimos resultados en las elecciones intermedias de ese año.
Carolina Monroy, prima del expresidente Peña Nieto, renuncia al PRI y se suma a Somos México
Carolina Monroy del Mazo, prima del expresidente Enrique Peña Nieto, renunció al PRI y anunció su adhesión a Somos México, organización que está en proceso de obtener su registro como partido político.