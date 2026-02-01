La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que seguirá al frente del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Señaló que la única razón por la dejaría su encargo “sería por un llamado de la Presidenta, para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”.

En un video, la lideresa morenista afirmó que recientemente “la derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias” de la 4T, a lo que dijo, “el león cree que todos son de su condición”.