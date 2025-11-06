Durante su primer informe de gobierno, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que las obras viales en la carretera a Chapala y en Camino Real a Colima estarán completamente abiertas a la circulación el próximo 20 de noviembre.

“Quiero hacer un compromiso público. Allá están los medios y todos ustedes. 8 carriles, 4 por sentido en carretera a chapala van a estar abiertos el 20 de noviembre, 14 días más”.

El gobernador precisó que ambas obras, incluyendo banquetas y ciclovías, quedarán concluidas el 31 de diciembre, mientras que los trabajos de remodelación del Centro Histórico y de La Minerva estarán listos antes del Mundial de 2026. (Por Edgar Flores Maciel)