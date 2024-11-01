De manera sorpresiva, justo cuando recibe muchas críticas y genera dudas de su trabajo al frente de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, fue nominado en la categoría Mejor Director Técnico del Año por la FIFA para los premios The Best, galardones que premian a lo mejor de la temporada 2024-25 en el futbol.

El ‘Vasco’, en su tercera etapa en el Tricolor, ya ganó la Nations League, la Copa Oro por lo cual aparece entre otros estrategas en busca del premio principal, como Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca y Roberto Martínez. (Por Martín Navarro Vásquez)