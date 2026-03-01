En lo que va de la administración Trump, casi 180 mil mexicanos han sido detenidos en operativos migratorios, así lo informa el canciller Juan Ramón de la Fuente.

“Desde el 20 de enero, ICE ha detenido a 177 mil 192 connacionales y en este momento, la cifra que tenemos es de 13 mil 722 personas detenidas”.

Por tal motivo, el sistema consular mexicano ha otorgado 20 mil 908 asesorías legales a nuestros paisanos, de entre las cuales cinco mil 285 son casos que están en litigio, incluidos los relacionados con fallecimientos bajo custodia de ICE o en los operativos de detención. De estos últimos hay dos demandas en curso y cuatro cuyo expediente se está integrando. (Por Arturo García Caudillo)