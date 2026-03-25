Pese a que el SIAPA es el órgano operador del agua potable en Guadalajara, el gobierno municipal no se puede eximir de su responsabilidad en la crisis por líquido sucio, con olor y contaminado, sentencia el regidor de Morena, Chema Martínez, quien señala que hasta el momento son 70 mil reportes tapatíos por agua en pésimo estado.

“Tenemos más de 10 años, más de 10 años con una crisis sanitaria muy importante que está poniendo en riesgo la salud de los jaliscienses y, en particular, de los tapatíos, al grado que hoy la Universidad de Guadalajara, diferentes laboratorios privados, investigadores privados han tenido hallazgos en sus investigaciones de heces fecales en el agua, heces fecales, bacterias, vertebrados y otras linduras”.

El regidor guinda reclamó que las administraciones municipales son irresponsables ante la crisis de agua, pese a que el servicio sí es una obligación municipal. (Por Gustavo Cárdenas)