Del 2015 a la fecha, cuando la Suprema Corte determinó que toda muerte violenta de una mujer debería investigarse como feminicidio, han sido asesinadas alrededor de 39 mil mujeres, explica el especialista y defensor de los derechos humanos, Pablo Navarrete.

“Del 2015 al 2025, en estos once años y teniendo como referente el 2015 en el que la corte emitió una sentencia en donde ya desde entonces obligaba a las fiscalías a que todas las muertes violentas, incluidos suicidios y los accidentes se investigaran como femicidios, acumulamos casi 39 mil crímenes de mujeres. Si esta estrategia se hubiera implementado desde entonces, se hubiera evitado muchas muertes”.

Aún así, celebra la iniciativa de Ley General del Feminicidio que presentó esta semana la presidenta Sheinbaum, la cual homologará en todo el país el tipo penal, sanciones e investigaciones. (Por Gricelda Torres Zambrano)