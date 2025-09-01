Fue el órgano interno de control del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el encargado de integrar la carpeta de investigación y denuncia contra Eli Castro y otros tres funcionarios del SIAPA por la contratación de la conductora de televisión, con un salario superior a los 73 mil pesos mensuales.

La contralora estatal, Teresa Brito, explicó para Notisistema que el caso ya está en tribunales.

“El pasado viernes ya presentamos esa dictaminación de falta grave ante el Tribunal de Justicia Administrativa, ya está presentada. -¿No tendría que en medio de estas investigaciones Eli Castro separarse del cargo? ¿El SIAPA separarla del cargo?- Mira, nosotros hicimos lo siguiente: tenemos el expediente, lo integramos, determinamos falta grave para cuatro personas, se les concedió el tiempo para su audiencia para que aportaran elementos en descargo de lo que habían sido señalados”.

El caso ahora está en cancha de los magistrados, quienes deberán determinar si existe responsabilidad y posibles sanciones por la contratación de Eli Castro en el SIAPA. (Por Gustavo Cárdenas)