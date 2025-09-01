Tras las inundaciones registradas en la zona de Altos Norte y Altos Sur del Estado, donde al menos seis municipios reportaron daños en fincas, plantíos, viviendas y negocios, el director estatal de Protección Civil, Sergio Ramírez López, explica que los desbordamientos de ríos se debieron a que las presas y cuencas están al 100 por ciento de capacidad.

“Ya comenzamos a tener cuencas saturadas. Es importante también establecer que ya de las presas que se encuentran en esta cuenca, como la de El Salto del Agua, ya se encuentran al 100 por ciento de capacidad y, en promedio, están vertiendo entre cinco, el diez, el 15, inclusive hasta 30 centímetros por arriba de la cortina. Entonces, estamos trabajando junto con los municipios para monitorear el comportamiento de las presas”.

Según el director estatal de Protección Civil no sólo se trata de la cantidad de agua que ha caído por las lluvias, sino también del tiempo prolongado que duran las precipitaciones. (Por Gustavo Cárdenas)