A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Raúl Servín del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, indica que no hay ningún avance en la investigación sobre este centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación

“Como tal, avances no tenemos ni uno. Hace como 22 días o un mes, fuimos a la Ciudad de México tuvimos reunión allá con el subsecretario Arturo Medina. Lo que nos mostraron nos dejó insatisfechos, la verdad. No nos lo mostraron en físico, no nos lo prestaron para que nosotros los viéramos, simplemente ellos traían unas hojas y ellos leían lo que supuestamente decía ahí, pero como tal avances no tenemos ni uno. Todo está estancado desde marzo el 2025”.

Este jueves se cumple un año de que la imagen con 400 pares de zapatos y objetos personales de jóvenes reclutados, le diera la vuelta al mundo.

Raúl Servín indica que para las familias de desaparecidos, ha sido difícil acceder a las prendas localizadas en el Rancho Izaguirre. (Por Gricelda Torres Zambrano)