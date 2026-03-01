Autoridades estatales aseguraron que prevalece la tranquilidad en Tapalpa y en municipios aledaños del sur de Jalisco, luego de los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero.

El coordinador estratégico de Seguridad del Estado, Roberto Alarcón, informó que continúan los patrullajes intermunicipales como parte del operativo de vigilancia en la región.

“¿Qué estamos haciendo? Cada municipio aporta una patrulla y la policía estatal aporta su convoy, en el que llegamos a conformar una columna de seguridad entre aproximadamente de seis a ocho vehículos, en ocasiones también se suma Guardia Nacional y Defensa. Con estas patrullas no bajamos el estado de fuerza de los municipios”.

El secretario de Seguridad del Estado señaló que el reforzamiento operativo se mantiene en los municipios donde recientemente se registraron hechos de violencia, con el objetivo de preservar las condiciones de seguridad en la zona. (Por Edgar Flores Maciel)